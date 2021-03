(PANA/NAN)

Day 2 matches in the group stage of the CAF Confederation Cup will be played on Wednesday across Africa.

Group A,

Orlando Pirates (South Africa) vs Enyimba (Nigeria).

Ahly Benghazi (Libya) vs E.S. Setif (Algeria).

Group B

Coton Sport (Cameroon) vs RS Berkane (Morocco)

Napsa Stars (Zambia) vs JS Kabylie (Algeria).

Group C

Salitas (Burkina Faso) vs Etoile du Sahel (Tunisia)

Jaaraf (Senegal) vs CS Sfaxien (Tunisia)

Group D

Nkana FC (Zambia) vs Raja Casablanca (Morocco)

Namungo (Tanzania) vs Pyramids (Egypt)