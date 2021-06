FORMER governor of the Central Bank of Nigeria, CBN, Professor Charles Soludo has won the ticket of the All Progressives Grand Alliance, APGA, for the November 6 governorship election in Anambra State.

Final Results Of 2021 APGA Governorship Primaries indicates that Professor Soludo won the 2021 APGA governorship primaries overwhelmingly.

Result Summary

Soludo: 740 votes

Ezenwankwo: 41 votes

Okolo: 7 votes

Ibeh : 4 votes

Local Government Breakdown

Aguata LGA

Ezenwankwo – 2

Damian – Nil

Ibe – Nil

Soludo – 44

Anambra East LGA

Ezenwankwo – Nil

Damian – Nil

Ibe – Nil

Soludo – 40

Anambra West LGA

Soludo; 25

Ezenwankwo; 1

Anaocha LGA:

Ezenwankwo 4.

Soludo: 40

Ibeh: 1

Okolo: 1

Awka North LGA

Ezenwankwo 4.

Soludo: 29

Ibeh: 0

Okolo: 0

Awka South LGA

Ezenwankwo – 2

Damian – Nil

Ibe – Nil

Soludo – 46

Ayamelum LGA

Ezenwankwo – 1

Damian – Nil

Ibe – Nil

Soludo – 28

Dunukofia LGA

Ezenwankwo – 1

Damian – Nil

Ibe – 1

Soludo – 32

Ekwusigo LGA

Ezenwankwo – Nil

Damian – Nil

Ibe – Nil

Soludo – 29

Idemili North LGA

Ezenwankwo – 1

Damian – Nil

Ibe – Nil

Soludo – 29

Idemili South LGA

Ezenwankwo – 1

Damian – Nil

Ibe – Nil

Soludo – 30

Ihiala LGA

Ezenwankwo – 2

Damian – Nil

Ibe – Nil

Soludo – 45

Njikoka LGA

Ezenwankwo – 2

Damian – Nil

Ibe – 1

Soludo – 41

Nnewi North LGA

Ezenwankwo – 2

Damian – 5

Ibe – Nil

Soludo – 19

Nnewi South LGA

Ezenwankwo – 2

Damian – Nil

Ibe – Nil

Soludo – 45

Ogbaru LGA

Ezenwankwo – Nil

Damian – Nil

Ibe – Nil

Soludo – 38

Onitsha North LGA

Ezenwankwo – Nil

Damian – Nil

Ibe – Nil

Soludo – 35

Onitsha South LGA

Ezenwankwo – 2

Damian – Nil

Ibe – Nil

Soludo – 40

Orumba North LGA

Ezenwankwo – 4

Damian – Nil

Ibe – 1

Soludo – 38

Orumba South LGA

Ezenwankwo – 5

Damian – Nil

Ibe – Nil

Soludo – 37

Oyi LGA

Ezenwankwo – 5

Damian – Nil

Ibe – 1

Soludo – 30