Full list below:

LIST OF SENATORS SUBMITTED BY APC TO INEC

ABIA STATE

Chief Hon. Emeka Atuma (Abia Central)

Senator Orji Uzor Kalu (Abia North)

Hon. Blessing Nwagba (Abia South)

ADAMAWA STATE

Abdulaziz Nyako (Adamawa Central)

Elisha Cliff Ishaku (Adamawa North)

Adamu Ismaila (Adamawa South)

AKWA IBOM STATE

Emaeyak Ukpong (Akwa Ibom North East)

Sen. Godswill Obot Akpabio (Akwa Ibom North West)

Martins Udo-Inyang (Akwa Ibom South)

ANAMBRA STATE

Okelekwe E. Boniface (Anambra Central)

Ify E. Anaozuonwu (Anambra North)

Hon. Chukwuma Umeoji (Anambra South)

KEBBI STATE

Sen. Atiku Abubakar Bagudu (Kebbi Central)

Hussaini Sulaiman Kangiwa (Kebbi North)

Sen. Bala Ibn Na’Allah (Kebbi South)

KOGI STATE

Ohere Abubakar (Kogi Central)

Sen Isah Jibrin (Kogi East)

Karimi Sunday Steve (Kogi West)

LAGOS STATE

Hon. Eshilokun Wasiu Sanni (Lagos Central)

Sen. Mukhail A. Abiru (Lagos East)

Idiat Oluranti Adebule (Lagos West)

NASARAWA STATE

Danladi Halilu ESQ (Nasarawa North)

Tanko Almakura (Nasarawa South)

Shehu Tukur (Nasarawa West)

OGUN STATE

Shuaib Salisu (Ogun Central)

Olugbenga Daniel (Ogun East)

Sen. Olamilekan Adeola (Ogun West)

ONDO SOUTH

Adeniyi Adegbonire SAN (Ondo Central)

Ipinsagba Olajide (Ondo North)

Jimoh Ibrahim (Ondo South)

OSUN STATE

Ajibola Basiru (Osun Central)

Israel Famurewa (Osun East)

Amidu Tadese Raheem (Osun West)

OYO STATE

Dr. Yunus Akintunde (Oyo Central)

Sen. Fatai Buhari (Oyo North)

Sarafa Ali (Oyo South)

PLATEAU STATE

Hon. Diiket Satso Plang (Plateau Central)

Christopher Giwa (Plateau North)

Rt. Hon. Simon B. Lalong (Plateau South)

RIVERS STATE

Ndubuisi U. Nwankwo (Rivers East)

Oji N. Ngofa (Rivers South East)

Asita Honourable O. (Rivers West)

SOKOTO STATE

Ibrahim Lamido (Sokoto East)

Sen. Aliyu Magatakarda Wammako (Sokoto North)

Ibrahim Danbaba Abdullahi (Sokoto South)

TARABA STATE

Marafa Bashir Abba (Taraba Central)

Sani Danladi Abubakar (Taraba North)

Danjuma Usman Shiddi (Taraba South)

YOBE STATE

Ibrahim Gaidam (Yobe East)

Sen. Ahmad Lawan (Yobe North)

Sen. Mohammed Bomai (Yobe South)

ZAMFARA STATE

Sen. Kabiru Marafa (Zamfara Central)

Sen. Sahabi Alhaji Ya’u (Zamfara North)

AbdulAziz Yari Abubakar (Zamfara West)

FCT

Hon. Zakaria Angulu

