PAUL OMOKUVIE BAUCHI

Bauchi state Governor Bala Mohammed on Thursday submitted names of 20 nominees for the positions of commissioners to the state House of Assembly.

List of the Nominees are:

1. Dr. Ladan Salihu Bauchi LG

2. Prof Adamu Ahmad Ningi LG

3. Pharm. Samaila BurgaTafawa Balewa LG

4. Abdulrazak Nuhu Zaki Warji LG

5. Alh Nura Manu Soro Ganjuwa LG

6. Hon Auwal Jatau Zaki LG

7. Muhammad Sadiq Dass LG

8. Abdulkadir Muhd Chika Soro Alkaleri LG

9. Hajiya Hajara Itas/Gadau LG

10. Turaki Muhammad Manga Misau LG

11. Mr Jidauna Tula Mbami Bogoro LG

12. Sarki Aliyu Jalam Dambam LG

13. Umar Abubakar Sade Darazo LG

14. Dr Aminu Hassan Gamawa LG

15. Usman Muhammad Giade LG

16 Hon Moddibo Abdulkadir Jama’are LG

17. Alhaji Umaru Adamu Katagum LG

18. Yakubu Bello Kirfi Kirfi LG

19. Hamisu M Shira Shira LG

20 Dr Aliyu Tilde Toro LG

The would-be Commissioners are expected to be screened by the state law makers after which they could be assigned portfolios.