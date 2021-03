(NAN)

Following are the final group standings in the 2021 Africa Cup of Nations (AFCON) Qualifying Competition at the conclusion of all but one of the series’ matches on Tuesday:

How They Finished

GROUP A

TEAM MP W D L GF GA GD PTS

MALI 6 4 1 1 10 4 +6 13

GUINEA 6 3 2 1 8 5 +3 11

NAMIBIA 6 3 0 3 8 7 +1 9

CHAD 6 0 1 5 2 12 -10 1

GROUP B

TEAM MP W D L GF GA GD PTS

BURKINA FASO 6 3 3 0 6 2 +4 12

MALAWI 6 3 1 2 4 5 -1 10

UGANDA 6 2 2 2 3 2 +1 8

SOUTH SUDAN 6 1 0 5 2 6 -4 3

GROUP C

TEAM MP W D L GF GA GD PtS

GHANA 6 4 1 1 9 3 +6 13

SUDAN 6 4 0 2 9 3 +6 12

SOUTH AFRICA 6 3 1 2 8 7 +1 10

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 6 0 0 6 3 16 -13 0

GROUP D

TEAM MP W D L GF GA GD PTS

GAMBIA 6 3 1 2 9 7 +2 10

GABON 6 3 1 2 8 6 +2 10

CONGO DR 6 2 3 1 4 5 -1 9

ANGOLA 6 1 1 4 4 7 -3 4

GROUP E

TEAM MP W D L GF GA GD PTS

MOROCCO 6 4 2 0 10 1 +9 14

MAURITANIA 6 2 3 1 5 4 +1 9

BURUNDI 6 1 2 3 6 10 -4 5

CENT. AFRICAN REP.6 1 1 4 5 11 -6 4

GROUP F

TEAM MP W D L GF GA GD PTS

CAMEROON 6 3 2 1 8 4 +4 11

CAPE VERDE ISLANDS 6 2 4 0 6 3 +3 10

RWANDA 6 1 3 2 1 3 -2 6

MOZAMBIQUE 6 1 1 4 5 10 -5 4

GROUP G

TEAM MP W D L GF GA GD PTS

EGYPT 6 3 3 0 10 3 +7 12

COMOROS 6 2 3 1 4 6 -2 9

KENYA 6 1 4 1 7 7 0 7

TOGO 6 0 2 4 3 8 -5 2

GROUP H

TEAM MP W D L GF GA GD PTS

ALGERIA 6 4 2 0 19 6 +13 14

ZIMBABWE 6 2 2 2 6 8 -2 8

ZAMBIA 6 2 1 3 8 12 -4 7

BOTSWANA 6 1 1 4 2 9 -7 4

GROUP I

TEAM MP W D L GF GA GD PTS

SENEGAL 6 4 2 0 10 2 +8 14

GUINEA-BISSAU 6 3 0 3 9 7 +2 9

CONGO 6 2 2 2 5 5 0 8

ESWATINI 6 0 2 4 3 13 -10 2

GROUP J

TEAM MP W D L GF GA GD PTS

TUNISIA 6 5 1 0 14 5 +9 16

EQUATORIAL GUINEA 6 3 0 3 7 7 0 9

TANZANIA 6 2 1 3 5 6 -1 7

LIBYA 6 1 0 5 7 15 -8 3

GROUP K

TEAM MP W D L GF GA GD PTS

CÔTE D’IVOIRE 6 4 1 1 11 5 +6 13

ETHIOPIA 6 3 0 3 10 6 +4 9

MADAGASCAR 6 2 2 2 9 9 0 8

NIGER REP. 6 1 1 4 3 13 -10 4

GROUP L

TEAM MP W D L GF GA GD PTS

NIGERIA 6 4 2 0 14 7 +7 14

REP OF BENIN 5 2 1 2 3 3 0 7

SIERRA LEONE 5 0 4 1 5 6 -1 4

LESOTHO 6 0 3 3 3 9 -6 3

*The top two teams in each group, including finals hosts Cameroon who played in the Qualifiers in order to use it to prepare, advance to the finals scheduled for January 2022.

** CAF will take a decision on the Sierra-Leone versus Rep. of Benin tie which was not played as expected on Tuesday, with the game to produce the group’s runners-upend the final qualifier to Cameroon 2021.