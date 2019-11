The Kogi West senatorial rerun results so far declared from polling units are provided below.

Egbeda Egga/Okedayo ward. Okedayo Quarters, Ogidi open space:

APC 120

PDP 15.

Ward 08 Mopamuro LGA

No of accredited 231

Apc 224

PDP 05

DPC 01

Rejected 01

Ila Bunu Poling Unit:

APC 153

PDP 103

Odolu Ward (Fehinti Oluwa Qtrs Unit 005)

APC 330

PDP 04

Void votes 2

APC lead with 326

Odolu Ward (St Andrew School Unit 002)

APC 225

PDP 47

ADC 1

Void votes 5

APC lead with 178

Odolu Ward (Sanco Unit 003)

APC 171

PDP 27

Void votes 3

Obatedo Ward 02 Oke Egbe

APC 165

PDP 22

Ayegunle Ilemo Ward 05 Mopamuro LGA

APC 85

PDP04

Obatedo Opening space, ward 02 Oke Egbe in Yagba West L.G A

APC 165

PDP 22

PPC 01

Rejected votes 03

St Barnabas

APC 231

PDP 50

Void votes 12

Ward D, Unguwan Pawa Polling Unit 005, Lokoja

APC 229

PDP 100

Madabo 003 Ward D, Lokoja

APC 432

PDP 85

Ward D Results, Lokoja

Rimi polling unit

APC 224

PDP 177

Anguwan Kura polling unit

APC 349

PDP 86

Inuwa Dagana polling unit

APC 229

PDP 100

Inuwa Lange polling unit

APC 446

PDP 79

Madabo polling unit

APC 432

PDP 86

Yaragi polling unit

APC 143

PDP 67.

Odogbe Ward 10

APC 102

PDP 53