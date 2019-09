Again, Lionel Messi has been ranked ahead of Cristiano Ronaldo as the best player on EA Sports’ FIFA 20 game according to Evening Standard. (EA Sports is a division of Electronic Arts that develops and publishes sports video games.)

The Barcelona legend who scored 94 points, marginally edged out Ronaldo (93) for the top spot, while Eden Hazard (91) and Virgil van Dijk (90) also scored big in the top 10.

Real Madrid have the most players in the top 100, with 12 players on the list, while Manchester United have just two representatives.

Here are the FIFA top 100 players in full

Goalkeepers: 12

6) Jan Oblak | Atletico Madrid: 91

10) Marc-Andre ter Stegen | FC Barcelona: 90

19) Alisson Becker | Liverpool: 90

23) David De Gea | Manchester United: 89

27) Manuel Neuer | Bayern Munich: 88

34) Ederson | Manchester City: 88

36) Hugo Lloris | Tottenham: 88

39) Thibaut Courtois | Real Madrid: 88

40) Samir Handanovic | Inter Milan: 88

55) Keylor Navas | Paris Saint-Germain: 87

72) Wojciech Szczesny | Juventus: 86

75) Gianluigi Donnarumma | AC Milan: 85

Defenders: 27

7) Virgil van Dijk | Liverpool: 90

12) Sergio Ramos | Real Madrid: 89

14) Giorgio Chiellini | Juventus: 89

17) Kalidou Koulibaly | Napoli: 89

26) Gerard Pique | FC Barcelona: 88

42) Jordi Alba | FC Barcelona: 87

46) Toby Alderweireld | Tottenham: 87

49) Aymeric Laporte | Manchester City: 87

51) Thiago Silva | Paris Saint-Germain: 87

54) Jan Vertonghen | Tottenham: 87

56) Joshua Kimmich | Bayern Munich: 86

61) Marquinhos | Paris Saint-Germain: 86

64) Leonardo Bonucci | Juventus: 86

66) Milan Skriniar | Inter Milan: 86

67) Samuel Umtiti | FC Barcelona: 86

74) Marcelo | Real Madrid: 85

79) Andrew Robertson | Liverpool: 85

78) Raphael Varane | Real Madrid: 85

81) Matthijs de Ligt | Juventus: 85

83) Alex Sandro | Juventus: 85

84) Niklas Sule | Bayern Munich: 85

88) David Alaba | Bayern Munich: 85

89) Dani Carvajal | Real Madrid: 85

92) Kostas Manolas | Napoli: 85

93) Jose Maria Gimenez | Atletico Madrid: 85

Midfielders: 32

5) Kevin De Bruyne | Manchester City: 91

9) Luka Modric | Real Madrid: 90

18) N’Golo Kante | Chelsea: 89

21) Sergio Busquets | FC Barcelona: 89

29) Toni Kroos | Real Madrid: 88

30) Christian Eriksen | Tottenham: 88

31) Paul Pogba | Manchester United: 88

33) Marco Reus | Borussia Dortmund: 88

35) David Silva | Manchester City: 88

38) Paulo Dybala | Juventus: 88

44) Fernandinho | Manchester City: 87

48) Thiago | Bayern Munich: 87

52) Casemiro | Real Madrid: 87

58) Miralem Pjanic | Juventus: 86

63) Marco Verratti | Paris Saint-Germain: 86

65) Ivan Rakitic | FC Barcelona: 86

68) Thomas Muller | Bayern Munich: 86

71) Isco | Real Madrid: 86

73) Daniel Parejo | Valencia CF: 86

77) Frenkie de Jong | FC Barcelona: 85

76) James Rodriguez | Real Madrid: 85

82) Fabinho | Liverpool: 85

85) Alejandro Gomez | Atalanta: 85

87) Blaise Matuidi | Juventus: 85

80) Axel Witsel | Borussia Dortmund: 85

91) Koke | Atletico Madrid: 85

94) Sergej Milinkovic-Savic | Lazio: 85

95) Rodri | Manchester City: 85

96) Allan | Napoli: 85

97) Hakim Ziyech | Ajax: 85

98) Saul | Atletico Madrid: 85

99) Bruno Fernandes | Sporting CP: 85

Forwards: 29

1) Lionel Messi | FC Barcelona: 94

2) Cristiano Ronaldo | Juventus: 93

3) Neymar | Paris Saint-Germain: 92

4) Eden Hazard | Real Madrid: 91

8) Mohamed Salah | Liverpool: 90

11) Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain: 89

13) Sergio Aguero | Manchester City: 89

15) Robert Lewandowski | Bayern Munich: 89

16) Harry Kane | Tottenham: 89

20) Antoine Griezmann | FC Barcelona: 90

22) Luis Suarez | FC Barcelona: 89

24) Raheem Sterling | Manchester City: 88

25) Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal: 88

28) Sadio Mane | Liverpool: 88

32) Edinson Cavani | Paris Saint-Germain: 88

41) Karim Benzema | Real Madrid: 87

45) Heung-min Son | Tottenham: 87

47) Bernardo Silva | Manchester City: 87

50) Dries Mertens | Napoli: 87

53) Lorenzo Insigne | Napoli: 87

57) Leroy Sane | Manchester City: 86

59) Angel Di Maria | Paris Saint-Germain: 86

60) Alexandre Lacazette | Arsenal: 86

62) Roberto Firmino | Liverpool: 86

69) Philippe Coutinho | Bayern Munich: 86

70) Ciro Immobile | Lazio: 86

86) Romelu Lukaku | Inter Milan: 85

90) Mauro Icardi | Paris Saint-Germain: 85

100) Zlatan Ibrahimovic | LA Galaxy: 85