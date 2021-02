NAMES OF GSS KAGARA PUPILS AND TEACHERS KIDNAPPED BY BANDITS

At about 0130 hours, 17/2/2021. Armed Bandits invaded government science college kagara Rafi LGA Niger State and kidnapped 27 student, 3 teachers and 12 of their families.

The following Persons are the names of the teachers:

1. Hannatu Philip

2. Lawal Abdullahi

3.Dodo fodio .

Non teaching staff

1 MOHAMMED Musa

2.faiza Mohammed .

Family members

1. Christiana Adama

2.faith Adama

3.maimuna suleman

4. Nura isah

5.Ahmad isah

6.khadizat Isah

7.mohammed Mohammed

8. Aisha isah

9. Saratu isah

STUDENT LIST

1.Jamilu ISAH

2. Shem Joshua

3. Abbas Abdullahi

4. Isah Abdullahi

5.Ezekeil DANLADI

6 Haliru SHUIBU

7. Mamuda suleman

8.Danzakar DAUDA

9.Abdulsamad sanusi

10.Bashir Abbas

11.Suleman LAWAL

12.Abdullahi ADAMU

13.Habakuk Augustine

14. Idris MOHAMMED

15.Musa ADAMU

16.Abdulkarim Abdulrahman

17.Abubakar Danjumma

18. Abdullahi Abubakar

19.Bashir kamalideen

20. MOHAMMED Salisu

21. Yusuf M Kabir

22. Isah Abdullah makusidi.

23.Polineous Vicente

24. Lawal BELLO

25.Mohammed k Shehu

26.Mubarak Sidi

27.Abdulsamad Nuhu.

DECEASED: 1. Benjamin HABILA. (Was shot and killed by the BANDITS in the school premises)